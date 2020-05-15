В Минпромторге рассказали, как проходят проверки уральских аппаратов ИВЛ перед отправкой в больницы

Произведённые на Уральском приборостроительном заводе аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) проходят тщательные проверки перед тем, как попасть в медицинские учреждения. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

— Это около 100 часов наработки в разных режимах, в том числе использование и таких форматов испытаний, как термическая камера, это вибрация, чтобы убедиться полностью в качестве работоспособности этих аппаратов, — отметил он.

Мантуров подчеркнул, что все эти требования и нормы обеспечиваются на предприятии.