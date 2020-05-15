Финансовая сфера и документооборот. Россиянам рассказали о глобальных изменениях из-за CoViD-19

Создатель канала "На удалёнке PRO" Антон Арнаутов уверен, что в ближайшие несколько месяцев россияне будут усиленно осваивать новый образ работы и жизни.

— Многое меняется уже сегодня, но это, скорее, продолжение тех изменений, которые уже начинались в организациях, связаны они с переходом в цифровую реальность. Многое уже было таким отжившим рудиментом, например большие круглые печати. Сейчас, конечно, всё это стремительно уходит из нашего обихода. И я думаю, что это будет один из первых результатов коронавируса, так называемый безбумажный документооборот на работе и дома. Финансовая сфера в плане цифровизации также буквально изменилась за пару месяцев. На согласование чего раньше уходил год, теперь как-то всё быстро реализуется, — сказал Лайфу Арнаутов.

По его словам, если период карантина коронавируса затянется более чем на полгода, это заметно изменит нашу жизнь — многие останутся работать дома, а ещё часть поменяет профессию. Арнаутов отметил, что сейчас специалисты в области архитектуры и дизайна активно обсуждают ситуацию, если обязательная социальная дистанция сохранится.

— Их предсказания начинаются с деурбанизации, когда мы все расползёмся по малым городам и по пригородам и общаться будем друг с другом в онлайне. И заканчиваются тем, что офис будет представлять собой набор таких разъединённых кубиков, разделённых перегородками, — добавил эксперт.

Напомним, ранее учёный оценил последствия масочного режима для общества. Он отметил, что существует немало исследований, доказывающих важность проявления эмоций.