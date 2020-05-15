Московские власти назвали условие возобновления работы каршеринга

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице каршеринг может возобновить работу при условии среднесрочной аренды автомобилей от пяти дней. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска, — отметил Ликсутов.

По его словам, после завершения использования машины будут в обязательном порядке снимать с линии и отправлять на полную дезинфекцию. Также в Дептрансе опровергли слухи о том, что в Москве каршеринг может начать работу уже с 18 мая. В ведомстве подчеркнули, что сервис заработает только после согласования с Роспотребнадзором и выполнения компаниями вышеперечисленных условий.