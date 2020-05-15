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Московские власти назвали условие возобновления работы каршеринга

В администрации города опровергли слухи о начале деятельности сервиса с 18 мая.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице каршеринг может возобновить работу при условии среднесрочной аренды автомобилей от пяти дней. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска, — отметил Ликсутов.

По его словам, после завершения использования машины будут в обязательном порядке снимать с линии и отправлять на полную дезинфекцию. Также в Дептрансе опровергли слухи о том, что в Москве каршеринг может начать работу уже с 18 мая. В ведомстве подчеркнули, что сервис заработает только после согласования с Роспотребнадзором и выполнения компаниями вышеперечисленных условий.

Напомним, за последние сутки в России выявили 10 598 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 262 843 случая. За весь период выздоровело 58 226 пациентов, летальных случаев — 2418.

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