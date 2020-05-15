Скворцова рассказала, с какой группой крови чаще болеют коронавирусом

Больше всего болеют коронавирусом люди, у которых вторая группа крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

— Здесь, кстати, интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе, абсолютно подтверждённый в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у заражённых — вторая. В большом отрыве от других групп. На втором месте — первая и третья. И реже всего редкая группа, четвёртая, — пояснила Скворцова в ходе пресс-конференции по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам медика, при лечении плазмой с антителами у пациента и донора обязательно должна совпадать группа крови.