Стали известны результаты исследований лекарства от CoViD-19: полностью подавляет коронавирус через 48 часов

Доклинические исследования "Мефлохина" показали, что этот препарат полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
— Исследования доклинические... показали, что этот препарат, "Мефлохин", полностью подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр, — заявила Скворцова в ходе пресс-конференции.
По предварительным данным, исследования "Мефлохина" на людях показывают, что к концу недельного курса у 70% пациентов не находят коронавирус.
— Мы сейчас проводим клиническое исследование "Мефлохина" в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определённые преимущества у больных средней тяжести. Не менее чем у 70% идёт устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате, — добавила Скворцова.
По её словам, у препарата есть потенциал "и профилактический, и лечебный". Также она рассказала, что у "Мефлохина" есть и побочные эффекты, но они проявляются в 26% случаев и легко переносятся.
"Мефлохин" — это противомалярийный препарат, который начали использовать для лечения пациентов с коронавирусом. Подобные средства применяют и в ряде других стран, например в Китае и США. При этом Скворцова уже рассказывала, что это лекарство менее токсично, чем его аналоги, и легче переносится. Ранее ФМБА обещало до 20 мая сделать выводы об эффективности "Мефлохина" в борьбе с CoViD-19.