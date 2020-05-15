Стали известны результаты исследований лекарства от CoViD-19: полностью подавляет коронавирус через 48 часов

Доклинические исследования "Мефлохина" показали, что этот препарат полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

— Исследования доклинические... показали, что этот препарат, "Мефлохин", полностью подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр, — заявила Скворцова в ходе пресс-конференции.

По предварительным данным, исследования "Мефлохина" на людях показывают, что к концу недельного курса у 70% пациентов не находят коронавирус.

— Мы сейчас проводим клиническое исследование "Мефлохина" в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определённые преимущества у больных средней тяжести. Не менее чем у 70% идёт устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате, — добавила Скворцова.

По её словам, у препарата есть потенциал "и профилактический, и лечебный". Также она рассказала, что у "Мефлохина" есть и побочные эффекты, но они проявляются в 26% случаев и легко переносятся.