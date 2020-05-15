Попова: Ситуация с коронавирусом стабилизируется, но расслабляться нельзя

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. При этом она не исключила микст-инфекцию в сезон гриппа.

— Но вместе с тем сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя. У нас впереди ещё лето и дальше осень. А дальше — грипп и дальше, возможно, микст-инфекция, — отметила она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина об открытии медцентров Минобороны в субъектах РФ.

Попова также попросила главу государства не останавливать строительство модульных медцентров для пациентов с коронавирусом в регионах.

— Сегодняшняя динамика, скорость построения, качество и безусловная востребованность, мне кажется, крайне важны для нашей страны, где есть отдалённые территории, где есть территории, до которых особо не доехать и не долететь, — добавила она.