В "Яндексе" прокомментировали утренний "взрыв на плато" по коронавирусу

Неверные данные на графике "Яндекса" по выявленным за сутки случаям коронавируса в России объяснили технической ошибкой. Об этом Лайфу сообщил руководитель службы корпоративных коммуникаций компании Илья Грабовский.

Ранее в статистике сервиса произошёл "взрыв на плато": в графе подтверждённых за сутки случаев появилось число 23 878 при официальных 10 598. Также в статистике появились неверные данные по количеству выздоровевших за сутки пациентов и числу летальных исходов. Однако стоит отметить, что общее количество по всем трём показателям соответствовало официальным данным.

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В данный момент все показатели снова отображаются корректно, устранить неполадку удалось за короткое время.