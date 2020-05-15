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Шойгу — о коронавирусе в Вооружённых силах: Ежедневно выздоравливают больше, чем заболевают

Ранее сообщалось, что число заболевших в армии превысило 1700 человек.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Вооружённых Силах количество заболевших коронавирусом снижается.

С 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливают больше, чем заболевают. Это серьёзный успех, — сказал Шойгу на совещании под руководством президента РФ.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что число заболевших коронавирусом в российской армии превысило 1700 человек. Также заразилось 407 человек среди гражданского персонала ВС РФ и 1132 курсанта вузов, подконтрольных военному ведомству.

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