Шойгу — о коронавирусе в Вооружённых силах: Ежедневно выздоравливают больше, чем заболевают

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Вооружённых Силах количество заболевших коронавирусом снижается.
— С 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливают больше, чем заболевают. Это серьёзный успех, — сказал Шойгу на совещании под руководством президента РФ.
Напомним, ранее Минобороны сообщило, что число заболевших коронавирусом в российской армии превысило 1700 человек. Также заразилось 407 человек среди гражданского персонала ВС РФ и 1132 курсанта вузов, подконтрольных военному ведомству.