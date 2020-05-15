В Бурятии не подтвердили первый в России повторный случай CoViD-19. А рецидив подтвердили

У ранее переболевшей коронавирусом жительницы Бурятии, у которой вновь подтвердилось заболевание, нет повторного заражения CoViD-19. Об этом говорится в комментарии республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

— У данной пациентки нет повторного заражения CoViD-19, и данный случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения CoViD-19, — говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава Бурятии, 5 апреля пациентка, о которой идёт речь, была доставлена в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) с диагнозом "коронавирус", 21 апреля после двух отрицательных тестов на инфекцию женщина была выписана.

Однако уже 8 мая жительницу Бурятии вновь госпитализировали из-за положительного теста на коронавирус. При этом ухудшение состояния женщины может быть связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также наличием хронического тонзиллита, считает главврач РКИБ Татьяна Сымбелова.

Сейчас больная чувствует себя хорошо. У неё взяли контрольные анализы на коронавирусную инфекцию.

Роспотребнадзор региона тем временем взял случай под особый контроль. Организация проведёт соответствующее расследование.