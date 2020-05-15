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Тест на антитела к CoViD-19 может быть отрицательным в первые дни болезни

Сегодня в столице начали массово проводить эту процедуру.

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Фото © Shutterstock

В Роспотребнадзоре рассказали, что в первые дни заболевания коронавирусом тестирование на антитела к нему может показывать отрицательный результат. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта "стопкоронавирус.рф".

Отрицательный результат возможен не только у тех, кто никогда не болел коронавирусом, но и у инфицированных в первые несколько дней с момента заболевания, до того, как уровень антител стал достаточным для обнаружения, — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что положительный результат теста на антитела к CoViD-19 может быть как у переболевших, так и у тех, кто ещё заражён коронавирусом.

Напомним, с 15 мая в Москве началось массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Оно позволит максимально рано выявлять заболевание у москвичей, особенно у тех, кто переносит его бессимптомно, и получить достоверную информацию о ситуации с распространением CoViD-19. А с 18 мая компания "Инвитро" начнёт проводить подобные тесты в пяти российских городах.

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