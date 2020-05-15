Тест на антитела к CoViD-19 может быть отрицательным в первые дни болезни

В Роспотребнадзоре рассказали, что в первые дни заболевания коронавирусом тестирование на антитела к нему может показывать отрицательный результат. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта "стопкоронавирус.рф".

— Отрицательный результат возможен не только у тех, кто никогда не болел коронавирусом, но и у инфицированных в первые несколько дней с момента заболевания, до того, как уровень антител стал достаточным для обнаружения, — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что положительный результат теста на антитела к CoViD-19 может быть как у переболевших, так и у тех, кто ещё заражён коронавирусом.