"12 лет ходит подполковником". Беглов попросил у Путина повышения для начальника медцентра ЗВО

Беглов попросил у Путина повышения для начальника медцентра ЗВО
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил у президента России Владимира Путина повышения в звании для начальника окружного военного клинического госпиталя Западного военного округа подполковника медицинской службы Акима Мурсалова. Речь об этом зашла в ходе видеоконференции по случаю открытия в регионах России многофункциональных медицинских центров Минобороны.
— Товарищ подполковник с первых дней находится на строительстве этого комплекса. Владимир Владимирович, 12 лет ходит подполковником, — указал Беглов, передав офицеру слово для короткого доклада.
Путин в свою очередь поинтересовался, сколько лет подполковник Мурсалов руководит лечебным учреждением. Оказалось, что десять.
— Хорошо, с подачи губернатора займёмся и вашим званием. Хочу пожелать вам успехов, — отреагировал Верховный главнокомандующий.
Отметим, что ранее Путин назначил начальника военного госпиталя в Калининграде прямо во время того же совещания.
Отметим, что многофункциональные медицинские центры Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией открылись по всей стране — от Калининграда до Камчатки. Первый такой центр — в Нижнем Новгороде — начал работу уже 17 апреля, затем были введены в эксплуатацию ещё семь. А всего за два месяца по линии военного ведомства построено и укомплектовано всем необходимым 16 центров.