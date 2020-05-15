Повышение за 45 минут. Путин назначил начальника военного госпиталя прямо во время совещания

Президент России Владимир Путин провёл назначение прямо во время совещания. Так, после доклада о строительстве военного медцентра для больных коронавирусом в Калининграде глава государства отметил, что врио начальника военно-морского академического госпиталя Ивана Калёнова, занимающего эту должность всего неделю, пора повысить.

— Пора назначать, — с улыбкой обратился президент к министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что "услышал" поручение президента. А спустя всего 45 минут, в конце совещания, Шойгу сообщил, что полковник Калёнов назначен начальником калининградского госпиталя.

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