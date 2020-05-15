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В Архангельской области и НАО открыли сбор предложений по созданию нового субъекта

Опрашивать жителей регионов будут несколькими способами.

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Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. Фото © Nao24.ru / Екатерина Эстер

В Архангельской области и Ненецком автономном округе начался сбор предложений по созданию нового региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя рабочей группы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ Виталия Фортыгина.

Предложения собирать мы будем очень разными путями. Это и путём электронной почты, путём сбора предложений через ящики муниципальных образований, — сказал Фортыгин, подчеркнув, что работа будет производиться в сжатые сроки.

Чтобы гарантировать максимальный охват мнений населения, они будут собираться разными способами: с помощью откликов на специальном сайте "создаёмновыйрегион.рф", через ящики в администрациях муниципалитетов, а также письма, направленные в Общественную палату субъекта.

Нам нужно дойти практически до каждого человека в Архангельской области, это очень важно понять, потому что задача, которая стоит, она не совсем обычная — это референдум, — пояснил Фортыгин.

Также отметим, что предложения лично будут принимать все участники рабочих групп в двух регионах.

Напомним, 13 мая врио главы НАО Юрий Бездудный подтвердил, что идёт подготовка к объединению регионов. В тот же день он встретился с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским в Нарьян-Маре. Главы двух регионов подписали меморандум о намерении объединить субъекты.

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