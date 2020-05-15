Пользователи приложения "Сбербанк.Онлайн" не могут авторизоваться на "Госуслугах"

Клиенты Сбербанка не могут получить доступ к сервису "Госуслуги" из-за технических неполадок в приложении банка. Когда именно возобновится доступ, неизвестно.

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Отметим, что именно через приложение "Сбербанк.Онлайн" клиенты могут получить подтверждённый аккаунт в "Госуслугах", который даёт им возможность оформить выплаты и пособия на несовершеннолетних детей.

В "Сбербанке" утверждают, что сбой произошел не у них, а на портале "Гослуслуг".

– В связи с высокой нагрузкой на сайт Госуслуги у некоторых клиентов возможны временные задержки при подтверждении учётных записей. Приносим свои извинения и рекомендуем попробовать провести операцию чуть позднее, – сообщили Лайфу в пресс-службе Сбербанка.