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Пользователи приложения "Сбербанк.Онлайн" не могут авторизоваться на "Госуслугах"

Сервис "Госуслуги" недоступен через приложение Сбербанка, которое сообщает о временных затруднениях.

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Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Клиенты Сбербанка не могут получить доступ к сервису "Госуслуги" из-за технических неполадок в приложении банка. Когда именно возобновится доступ, неизвестно.

Фото © Скриншот сбербанк.онлайн

Отметим, что именно через приложение "Сбербанк.Онлайн" клиенты могут получить подтверждённый аккаунт в "Госуслугах", который даёт им возможность оформить выплаты и пособия на несовершеннолетних детей.

В "Сбербанке" утверждают, что сбой произошел не у них, а на портале "Гослуслуг".

– В связи с высокой нагрузкой на сайт Госуслуги у некоторых клиентов возможны временные задержки при подтверждении учётных записей. Приносим свои извинения и рекомендуем попробовать провести операцию чуть позднее, – сообщили Лайфу в пресс-службе Сбербанка.

Ранее Лайф писал, как получить пособие на ребёнка через "Госуслуги".

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