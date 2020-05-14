Как получить пособие на ребёнка через "Госуслуги" и не стать жертвой мошенников. Три обязательных правила

Россияне активно принялись оформлять заявления о выделении пособий на детей от трёх до 16 лет. В связи с этим мошенники начали подделывать сайт "Госуслуги". Рассказываем, как не стать их жертвами.

Оформляйте пособие исключительно (!) через портал "Госуслуги"

Проблема: на фоне нестабильной работы портала "Госуслуги" в Сети появились "альтернативные сайты для получения пособия на ребёнка": vyplaty, covid-vyplaty, posobie и прочие площадки. Это мошенники, не пользуйтесь ими.

Решение: единственный сайт, на котором можно оформить заявление на пособие и получить дополнительные услуги, — "Госуслуги". Если это предлагает другой сайт, скорее всего, он создан мошенниками.

Да, временами портал "Госуслуги" работает нестабильно из-за повышенной активности пользователей. А документов нужно отправить много, хочется сделать это как можно скорее. Наберитесь терпения и дождитесь, пока сайт заработает. Это единственное решение проблемы.

Внимательно смотрите, на какой сайт заходите

Проблема: возможно, любимый приём хакеров — создание сайтов-клонов. Они появляются в поисковой выдаче, невнимательный пользователь переходит на ресурс и начинает им пользоваться, ничего не подозревая.

А в это время пользователь отправляет личные данные злоумышленнику: логин и пароль к личному кабинету на портале "Госуслуги", документы на получение пособия и прочие сведения. Способа два: либо сайт-клон просит заполнить это у себя, либо предлагает авторизоваться, а потом переводит на оригинальный ресурс. Во втором случае вы заполните всё в нужном месте, но логин и пароль могут утечь к злоумышленникам.

Решение: внимательно проверьте домен. Мошенники меняют один или несколько знаков так, чтобы это было незаметно. Пример: оригинальный домен — gosuslugi.ru, а сайт-клон — gos-uslugi.ru или с номером региона — gosuslugi78.ru.

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Переходите только по этим доменам: gosuslugi.ru и posobie16.gosuslugi.ru.

Если подходите к делу более дотошно, можете проверить, когда был зарегистрирован домен. Для этого зайдите на сайт reg.ru —> справа от строки поиска выберите радел Whois. Введите адрес сайта и посмотрите, когда домен был зарегистрирован. Кроме того, здесь показывается состояние домена: если он подтверждён, то риска нет.

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Не отвечайте "сотрудникам" ведомств в соцсетях и по телефону. С вами свяжутся другими способами — вот какими

Проблема: в соцсети или на электронную почту вам пишет человек или звонит по телефону, представляясь сотрудником центра госуслуг или учреждения, выдающего пособие. Просит уточнить пару моментов. В ходе диалога вы выдаёте ему личные данные — свои и ребёнка.

Решение: сотрудники центров госуслуг или ведомств точно не напишут вам в соцсети. На почту — возможно, но тут нужно быть внимательным и смотреть адрес электронной почты.

Способы информирования на получение пособия:

пуш-уведомление в мобильном приложении;

сообщение от оператора на сайте;

на почте письмом с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

Проверка подлинности имейла:

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