Всё началось с подаренного телефона. Лайф узнал подробности сексуального скандала в нижегородском детдоме

Социального работника Юлию Г. из Городецкого района Нижегородской области, которую обвиняют в сексуальных домогательствах к воспитанникам детдома, отстраняли от работы с несовершеннолетними ещё в конце прошлого года за дорогой подарок одному из подростков. Об этом Лайфу сообщил источник.

Юлия Г. является сотрудницей центра социальной помощи семьям и детям, и в 2019 году её направили на работу с детьми из городецкого детского дома. С детьми у неё завязались хорошие, даже слишком близкие отношения. В октябре прошлого года к руководству Юлии Г. обратилась администрация детдома с просьбой провести беседу с девушкой, так как у одного из воспитанников обнаружили телефон, который, как рассказал подросток, подарила ему соцработник. По словам парня, девушка также приставала к нему с предложениями сексуального характера, однако подтвердить эти обвинения не удалось.

Тогда после проведённой беседы Юлию Г. отстранили от работы с несовершеннолетними. Девушка объяснила свои подарки тем, что ей было жалко подростка. А через пару месяцев она начала общаться с ещё одним воспитанником детского дома. Как стало известно Лайфу, вместе с 17-летним подростком она ходила в больницу, где выписывали таблетки для дедушки парня, посещала могилу его матери на годовщину её смерти. Позже воспитанник детдома заявил, что влюблён в девушку, что и стало катализатором огласки этой истории.

В Центре социальной помощи семьям и детям Лайфу рассказали, что Юлия Г. всегда ответственно и в срок выполняла все свои обязанности, многие отзывались о её работе положительно. Сейчас по материалам дела идёт проверка, по результатам которой будет подниматься вопрос об увольнении.

Лайфу стало известно, что официально Юлия Г. находится в разводе, у неё есть двое детей. В данный момент девушка состоит в отношениях.