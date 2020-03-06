Мама совращённой гаишником 12-летней девочки рассказала о ещё одном любовнике дочери

Мама 12-летней девочки, совращённой инспектором дорожно-патрульной службы, рассказала, что тот был не единственным любовником дочери. О сформировавшемся в общежитии любовном треугольнике Кристина поведала порталу "66.ru".

По её словам, у школьницы был ещё один взрослый "ухажёр", который снимал одну из комнат. Он поддерживал приятельские отношения с гаишником Владиславом Ханиповым и неоднократно вместе с ним пользовался наивностью девочки.

Мать добавила, что второй любовник дочери работал в местном торговом центре. Он "втёрся в доверие" к женщине и вёл себя как отец, которого у школьницы не было.

— Она безотцовщина, называла его дядей Серёжей, он заменил ей отца, она постоянно с ним общалась, и он начал её соблазнять, говорить про любовь-морковь. Однажды он с похмелья лежал, говорит: "Помоги мне". Помогла вот. Я их потом на кухне поймала, когда он её целовал, — рассказала Кристина.

Женщина утверждает, что мужчины не раз спаивали её дочь и угощали кальяном. Сейчас несовершеннолетняя жертва растлителей находится в реабилитационном центре, с ней работают психологи. Во время одной из последних встреч она заявила матери, что ей нужно "срочно познакомиться с мальчиком". При этом она добавила, что у неё есть знакомый — симпатичный ей ровесник, но она ему не нравится. Чтобы это исправить, школьница была готова покраситься.

— Сломали ей всё, ублюдки. Я бы их передушила, но сидеть не хочу, есть же правосудие. Не хочу, чтобы это дело замяли, — сокрушается мать.

Беседуя с журналистом портала, девочка призналась, что чувствует себя виноватой в том, что "сдала" ухажёров, которые якобы были к ней добры. При этом она не отрицает, что о некоторых вещах они просили её никому не рассказывать.

Ранее Лайф писал, что инспектора дорожно-патрульной службы из Екатеринбурга Владислава Ханипова задержали по подозрению в сексуальных отношениях с двенадцатилетней девочкой. По данным правоохранителей, отношения уральского 35-летнего Казановы и несовершеннолетней длились около полугода.