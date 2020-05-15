Танк устроил ДТП в Санкт-Петербурге — видео

В Санкт-Петербурге у развязки кольцевой автодороги и Волхонского шоссе произошло ДТП с участием танка: боевая машина упала при перевозке с трала и оказалась на проезжей части. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. Сообщается, что пострадавших нет.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах, танк перевозили на ремонтный завод. Примерно через полчаса после инцидента военную технику погрузили на автомобиль, который продолжил следование в пункт назначения. Отмечается, что танк не входит в боевой состав Вооружённых сил.