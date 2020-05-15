В Кирове начали использовать вакцину от полиомиелита для профилактики коронавируса

В Кировской области начали применять полиомиелитную вакцину в целях профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

— В Кировской области стартовала наблюдательная программа — исследование, направленное на изучение живой пероральной полиомиелитной вакцины в целях профилактики коронавируса, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что реализация данной программы стала возможна благодаря созданному в Кировской области научно-образовательному центру мирового уровня "Биополис".

Отметим, что полиомиелитная вакцина уже давно и эффективно применяется. Она вызывает подъём иммунной системы: стимулирует защитные силы организма и активирует врождённый неспецифический иммунитет. Благодаря этому, считают специалисты, вакцинированный человек будет в большей степени защищён от CoViD-19.