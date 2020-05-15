"Привезли и оставили". В Москве семья умершего пенсионера обвинила медиков, бросивших его в подъезде

В 15-й городской больнице Москвы скончался 75-летний пенсионер Евгений П., которого в конце апреля медики оставили одного в подъезде без сознания.

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Как стало известно Лайфу, пожилого человека госпитализировали с сердечным приступом в начале апреля. Через неделю Евгения П. выписали, однако вскоре его состояние снова ухудшилось, и его положили в 36-ю больницу, перепрофилированную для лечения больных с коронавирусом. После пребывания в этом медучреждении у погибшего подтвердился CoViD-19, однако было решено перевести его на амбулаторное лечение.

По поводу выписки пенсионера с его родственниками связались 28 апреля, но, так как дома находилась 72-летняя жена Евгения П., которая входит в группу риска по коронавирусу, с медиками была достигнута договорённость, что мужчину оставят в стационаре. 29 апреля, никому не сообщив, медицинские сотрудники привезли пенсионера домой, оставив его у подъезда. На кадрах с камер наблюдения видно, что мужчину никто не провожает даже до двери.

Как сообщила Лайфу дочь погибшего Елена, Евгений П., которого медики "привезли и оставили", не дошёл до квартиры — в подъезде у него снова случился приступ. Его обнаружили соседи, которые вызвали полицию, и уже сотрудники правоохранительных органов, проверив документы, доставили мужчину в квартиру. После его отвезли в 15-ю больницу, где пенсионер затем скончался.

Елена отмечает, что, вероятно, у отца не выдержало сердце, к тому же мужчина был ослаблен, так как из-за стресса не ел после последней госпитализации. По словам дочери, получить объяснения от руководства 36-й больницы практически невозможно, а лечащий врач заявила, что пенсионеру отказали в обсервации и медик сделала "что положено".

Женщина рассказала, что они уже обратились в полицию и прокуратуру. Сотрудники правоохранительных органов приходили к супруге погибшего и сообщили, что занимаются делом. Елена отмечает, что семья хочет справедливости, однако сил и желания "бороться с этим нет". В частности, родственники погибшего хотят, чтобы лечащий врач пенсионера больше не работал.