На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертёлочкой" и "сексуальной кошечкой"

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Новокубанского района, которая на появившихся в Сети кадрах называет себя "супертёлочкой" и "сексуальной кошечкой". Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

— Мировым судьёй Переверзевой Е.А. допущены нарушения норм закона "О статусе судей в РФ" и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности, — говорится в сообщении.