Microsoft может нарушить план перехода госорганизаций на отечественное ПО

Microsoft предложила российскому правительству использовать свои сервисы бесплатно в течение полугода. Об этом сообщает "Коммерсант".
Компания направила соответствующее письмо в Минкомсвязи. Среди программного обеспечения есть облачные сервисы для удалённой работы, сервисы для обеспечения кибербезопасности и для медицинских учреждений.
Важно, что предложение Microsoft противоречит планам государства. Таким образом, под предлогом пандемии западные вендоры призывают нарушить сразу несколько российских законов.
В июне 2015 года был принят закон о создании реестра отечественного программного обеспечения. В июле 2016 года утверждён план перехода на российское ПО. Microsoft, таким образом, может сбить план.
Кроме того, в России запрещена передача данных граждан страны для обработки на иностранных серверах, а Microsoft фактически предлагает хранить и обрабатывать за пределами страны критически важные данные госорганов, медицинских и образовательных учреждений.
— Microsoft пытается затормозить развитие отечественного программного обеспечения. Компания пользуется сложной обстановкой в мире и предлагает вещи, которые в перспективе могут привести к серьёзным проблемам. Ситуация с коронавирусом выявила сильную зависимость от западного ПО и заграничных операционных систем. Высока вероятность, что, когда мы выйдем из пандемии, мы начнём развивать собственные цифровые площадки и сервисы для учёбы, удалённой работы и прочего. И тут появляется Microsoft и предлагает бесплатный доступ к своим сервисам. Кроме того, компания предлагает в её иностранных облачных сервисах хранить конфиденциальную информацию, — говорит Лайфу член ОП РФ Александр Малькевич.