Microsoft может нарушить план перехода госорганизаций на отечественное ПО

Microsoft предложила российскому правительству использовать свои сервисы бесплатно в течение полугода. Об этом сообщает "Коммерсант".

Компания направила соответствующее письмо в Минкомсвязи. Среди программного обеспечения есть облачные сервисы для удалённой работы, сервисы для обеспечения кибербезопасности и для медицинских учреждений.

Важно, что предложение Microsoft противоречит планам государства. Таким образом, под предлогом пандемии западные вендоры призывают нарушить сразу несколько российских законов.

В июне 2015 года был принят закон о создании реестра отечественного программного обеспечения. В июле 2016 года утверждён план перехода на российское ПО. Microsoft, таким образом, может сбить план.

Кроме того, в России запрещена передача данных граждан страны для обработки на иностранных серверах, а Microsoft фактически предлагает хранить и обрабатывать за пределами страны критически важные данные госорганов, медицинских и образовательных учреждений.