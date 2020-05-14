Продажи iPhone упали на 77%, но Apple выживет. Зато целый ряд смартфонов умрут?

Может ли один или несколько брендов смартфонов прекратить существование из-за низких продаж на фоне пандемии коронавируса? Магазины закрыты, у людей проблемы с доходами. Разбираемся.

На фоне пандемии коронавируса аналитики отследили катастрофическое снижение продаж iPhone. В апреле они упали на 77% год к году по всему миру, согласно данным KeyBanc. Относительно марта этого года продажи снизились на 56%. Главная причина — пандемия коронавируса, из-за которой физическим магазинам пришлось на время закрыться.

Естественно, во втором квартале этого года цифры по продажам и доходам компании также сильно упадут. Аналитики ожидают, что выручка, операционная и чистая прибыль компании за второй квартал 2020 года упадут на 36%, 50% и 49% соответственно. Пандемия ударила по бизнесу, индустрия смартфонов не исключение.

iPhone продаются хуже по одной причине. У Android этой проблемы нет

Apple — это не вся индустрия смартфонов. У других компаний падение продаж может быть менее значительным. Проблему iPhone в этой ситуации выделил руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

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— IPhone сильно зависит от розницы, потому что большинство айфонов покупаются в магазинах. Они были закрыты по всему миру и начали открываться только сейчас. Продаж нет, потому что магазины закрывались, — объяснил ситуацию эксперт.

Ранее Apple закрыла все Apple Store в Европе и США на фоне пандемии. В мае она начала их постепенно открывать. Так, в понедельник, 11-го числа, вновь начал работать ряд магазинов в четырёх штатах Америки. Чуть ранее открылась торговая точка Apple Store в Вене, Австрия. Это был первый европейский магазин компании. В других странах Европы магазины начали постепенно открываться. Другие физические магазины электроники тоже были закрыты.

Какой из популярных брендов может не пережить кризис?

Переживать за китайские компании точно не стоит. У них высокие продажи, а если и возникнут финансовые проблемы, на помощь к ним придёт государство. Так уже было.

— У китайских компаний есть госзаказы и государственная поддержка отечественных предприятий. Когда надо было, Китай поддержал Lenovo, Meizu, Huawei и ZTE, — рассказал Лайфу Сергей Половников.

Топ-7 самых популярных смартфонов в четвёртом квартале 2019 года следующий: Apple, Samsung, Huawei (вместе с Honor) , Xiaomi, Vivo, Oppo, Lenovo (вместе с Motorola). В 2020 году расстановка примерно та же.

Из них два первых — не китайские. Следовательно, если верить словам эксперта, никому из вышеперечисленных банкротство не угрожает.

Но также на рынке всё ещё существуют бренды с гораздо более низкими продажами. Например, LG и Sony. Они давно выпали из топа самых популярных, выпускают странные устройства и слабо продаются. По мнению Сергея Половникова, эти бренды тоже выживут. Смартфоны — не основной источник дохода компаний.

— У этих компаний мобильное направление давно не генерирует никакой прибыли, а является полигоном для оттачивания новых технологий. Для LG это экраны, для Sony — фотосенсоры, — пояснил эксперт.

Что происходит с продажами смартфонов в России?

В России спрос на мобильные устройства упал не так значительно, как в случае с Apple по всему миру. Лайф узнал, как изменились продажи смартфонов. По данным одного из ретейлеров, они упали примерно на четверть — на 20% в штучном выражении и на 25% в денежном.

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Но есть и положительная сторона. Например, в России начал усиленно развиваться онлайн-ретейл. Так, спрос на потребительскую электронику на AliExpress повысился с момента перехода россиян на удалённую работу. Хотя важно понимать, что большой вклад внесла и распродажа в честь десятилетия площадки.

И ещё важно понимать, что это был не резкий скачок. Доля онлайн-продаж смартфонов росла и вне пандемии. По данным компании "Связной", по итогам трёх кварталов 2019 года на онлайн-продажи смартфонов приходится почти 17 процентов рынка в штуках и более 19 процентов рынка в деньгах. За тот период через Интернет продано почти 3,5 миллиона смартфонов на общую сумму 66 миллиардов рублей, это на четверть больше, чем за тот же период 2018 года.