Продажи iPhone упали на 77%, но Apple выживет. Зато целый ряд смартфонов умрут?

Может ли один или несколько брендов смартфонов прекратить существование из-за низких продаж на фоне пандемии коронавируса? Магазины закрыты, у людей проблемы с доходами. Разбираемся.
На фоне пандемии коронавируса аналитики отследили катастрофическое снижение продаж iPhone. В апреле они упали на 77% год к году по всему миру, согласно данным KeyBanc. Относительно марта этого года продажи снизились на 56%. Главная причина — пандемия коронавируса, из-за которой физическим магазинам пришлось на время закрыться.
Естественно, во втором квартале этого года цифры по продажам и доходам компании также сильно упадут. Аналитики ожидают, что выручка, операционная и чистая прибыль компании за второй квартал 2020 года упадут на 36%, 50% и 49% соответственно. Пандемия ударила по бизнесу, индустрия смартфонов не исключение.
iPhone продаются хуже по одной причине. У Android этой проблемы нет
Apple — это не вся индустрия смартфонов. У других компаний падение продаж может быть менее значительным. Проблему iPhone в этой ситуации выделил руководитель агентства Content Review Сергей Половников.
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— IPhone сильно зависит от розницы, потому что большинство айфонов покупаются в магазинах. Они были закрыты по всему миру и начали открываться только сейчас. Продаж нет, потому что магазины закрывались, — объяснил ситуацию эксперт.
Ранее Apple закрыла все Apple Store в Европе и США на фоне пандемии. В мае она начала их постепенно открывать. Так, в понедельник, 11-го числа, вновь начал работать ряд магазинов в четырёх штатах Америки. Чуть ранее открылась торговая точка Apple Store в Вене, Австрия. Это был первый европейский магазин компании. В других странах Европы магазины начали постепенно открываться. Другие физические магазины электроники тоже были закрыты.
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Какой из популярных брендов может не пережить кризис?
Переживать за китайские компании точно не стоит. У них высокие продажи, а если и возникнут финансовые проблемы, на помощь к ним придёт государство. Так уже было.
— У китайских компаний есть госзаказы и государственная поддержка отечественных предприятий. Когда надо было, Китай поддержал Lenovo, Meizu, Huawei и ZTE, — рассказал Лайфу Сергей Половников.
Топ-7 самых популярных смартфонов в четвёртом квартале 2019 года следующий: Apple, Samsung, Huawei (вместе с Honor) , Xiaomi, Vivo, Oppo, Lenovo (вместе с Motorola). В 2020 году расстановка примерно та же.
Из них два первых — не китайские. Следовательно, если верить словам эксперта, никому из вышеперечисленных банкротство не угрожает.
Но также на рынке всё ещё существуют бренды с гораздо более низкими продажами. Например, LG и Sony. Они давно выпали из топа самых популярных, выпускают странные устройства и слабо продаются. По мнению Сергея Половникова, эти бренды тоже выживут. Смартфоны — не основной источник дохода компаний.
— У этих компаний мобильное направление давно не генерирует никакой прибыли, а является полигоном для оттачивания новых технологий. Для LG это экраны, для Sony — фотосенсоры, — пояснил эксперт.
Что происходит с продажами смартфонов в России?
В России спрос на мобильные устройства упал не так значительно, как в случае с Apple по всему миру. Лайф узнал, как изменились продажи смартфонов. По данным одного из ретейлеров, они упали примерно на четверть — на 20% в штучном выражении и на 25% в денежном.
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Но есть и положительная сторона. Например, в России начал усиленно развиваться онлайн-ретейл. Так, спрос на потребительскую электронику на AliExpress повысился с момента перехода россиян на удалённую работу. Хотя важно понимать, что большой вклад внесла и распродажа в честь десятилетия площадки.
И ещё важно понимать, что это был не резкий скачок. Доля онлайн-продаж смартфонов росла и вне пандемии. По данным компании "Связной", по итогам трёх кварталов 2019 года на онлайн-продажи смартфонов приходится почти 17 процентов рынка в штуках и более 19 процентов рынка в деньгах. За тот период через Интернет продано почти 3,5 миллиона смартфонов на общую сумму 66 миллиардов рублей, это на четверть больше, чем за тот же период 2018 года.
Поэтому индустрии смартфонов не грозят резкие изменения из-за пандемии. Устройства будут продаваться, хотя привлекать пользователей стало сложнее.