"Ошейник" для фанатов Apple. Плюсы и минусы новых беспроводных наушников Powerbeats

Beats не обновляла линейку беспроводных наушников с "ошейником" Powerbeats аж с 2016 года. В начале 2020 года долгожданный апдейт случился. Он "обнулил" серию, поскольку в названии обошлись без должной цифры 4. Оправдывает ли новинка такой радикальный шаг? Давайте разбираться.

Дизайн и эргономика

Несмотря на то что классическая версия Powerbeats 3 долго не обновлялась, нишу беспроводных наушников Beats не забрасывала. В прошлом году, например, компания выпускала true-wireless (TWS) модель Powerbeats с приставкой Pro. Эта версия получила целый ряд существенных доработок в дизайне, которые с незначительными изменениями и перекочевали в новые Powerbeats.

Тогда как форма наушников осталась прежней, размер корпуса увеличился. Не в два раза, но разница при непосредственном сравнении видна. Новинка стала потолще и покрупнее. Что, в общем, совсем не так критично, так как часть, которая вставляется в ухо, осталась прежней. Она по-прежнему прочно усаживается в ушной раковине коротким закручивающим движением.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 3

Главной фишкой Powerbeats Pro стали обновлённые заушины. Они приняли более анатомическую форму. Корпус плавно перетекает в этот функциональный элемент. В новых наушниках всё то же самое. Только из-за того, что по "крючкам" теперь проложен провод, их диаметр и упругость увеличились. Опять же, изменения не такие критичные, но люди, которые носят очки, наверняка почувствуют лишний миллиметр. С ним и дужками становится теснее.

С наскока надеть наушники получится едва ли — придётся немного привыкать. Наш совет: сначала наденьте дужки, а уже потом заталкивайте в ушные каналы излучатели.

К слову — о проводе. Он идеальной длины. В "рабочем" положении не возникает никаких провисаний, которые в других моделях непременно упираются во что-то и шевелят динамики в ушных раковинах. Или, что ещё хуже, цепляются. Также ничего не болтается во время движения. Оплётка, повторимся, серьёзная: толстая и упругая. Должно хватить надолго. Чего, конечно же, очень ждёшь от гаджета с таким-то прайсом.

А теперь к откровенно грустному моменту. В свободном положении "ошейник" никак не замыкается. Нет ни магнитных замков, ни механических. Знаем, у моделей других брендов используется хоть что-то из перечисленного и в моделях подешевле. При этом нельзя сказать, что Powerbeat норовят слететь с тела по любому поводу. Но мы и не бегуны, на которых ориентируется вендор. Уверены, во время занятий спортом наушники придётся придерживать.

По цветам тоже не всё так, простите за каламбур, радужно, как это обычно бывает у Beats. На выбор доступны только чёрный, белый и красный. Нам досталась красная версия. Самая лучшая, на наш взгляд. Повторимся, скромная гамма только по отношению к остальным наушникам Beats. Другие вендоры обычно не раскошеливаются и на три цвета.

Звук и качество соединения

Фото © Beats

Басов традиционно для Beats много, поэтому мониторной чистотой и не пахнет. Впрочем, сегодняшний "пациент" совсем не про студийное звучание, а про универсальное. И наушники с этой задачей справляются. Разве что для тяжёлых жанров Powerbeats подходят не лучшим образом. Что для наушников обсуждаемого формата скорее правило, чем исключение.

Субъективно не хватило шумоподавления. Что тоже, наверное, не столько просчёт, сколько особенность, так как Powerbeats ориентированы на спортсменов. А изолироваться от окружающей среды во время пробежек или велопрогулок, знаете ли, не очень безопасно. С другой стороны, совсем не удивимся, если система активного шумоподавления (САШ) появится во второй итерации Powerbeats Pro. САШ — тренд, против которого сложно буксовать. Особенно когда впереди уже маячат "китайцы" с обсуждаемой технологией на борту и прайсом в два раза ниже.

Как бы там ни было, для себя недостаток шумоизоляции мы слегка компенсировали двухконусными амбушюрами, которые идут в комплекте вместе с тремя парами других насадок. Приятный бонус.

Стабильность соединения отличная. Причём независимо от платформы — Android или iOS. Тестировали с Huawei P40 Pro и iPhone X. На Huawei, если подключать через штатный интерфейс, в передаче звука появляется небольшая задержка, которая даёт о себе знать только в играх или видео. Если синхронизировать наушники через фирменное приложение, задержка будто бы исчезает. Спасибо Apple за такую проприетарность. На iOS всё хорошо без "костылей".

Функциональность и автономность

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Функциональность — тот момент, при котором разница между Powerbeats и Powerbeats Pro становится особенно заметной. Во-первых, у новых наушников нет датчика приближения. В Pro-версии он имеется. Во-вторых, Beats чего-то пожадничала и клавишу управления плеером оставила только справа. Буква b слева не кликается. В Pro-итерации, как вы догадываетесь, иначе. То же самое касается и "качельки" громкости — она только справа. Слева — клавиша Power/Connect, которая работает страннейшим образом.

Делая долгий интуитивный клик, надеешься на выключение гарнитуры. Но вместо этого она переходит в режим синхронизации. Питание управляется не слишком долгими, но и не слишком короткими нажатиями на кнопку Power. Такое решение требует привычки. И, поверьте, не только мы такие привереды — другие журналисты тоже на это жалуются.

Так как наушники в какой-то степени спортивные, наличествует пыле- и влагозащита. Правда, о каком-либо стандарте вендор не заявляет. Поэтому лезть в душ или бассейн с Powerbeats не рекомендуем.

Автономность — сильная сторона модели. От одного заряда сей "ошейник" работает до 15 часов. Неплохо. Прошлая итерация — Powerbeats 3 — "жила" столько же. Быстрая зарядка тоже на месте: пяти минут хватает на час работы. Даже не представляете, насколько выручает в экстренных случаях. Одно огорчило нас как владельцев Android — Lightning вместо USB-C. Владельцы iPhone от этого никакой боли не почувствуют.

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Beats просит за Powerbeats много — 10 990 рублей. Дорого? Если учесть, что номинально за эти деньги мы покупаем что-то от Apple, то нет. С другой стороны, сложно игнорировать существование более доступных альтернатив от других брендов.