Наконец с нормальным звуком? Apple может выпустить профессиональные AirPods в этом году

Apple, возможно, работает над созданием студийных наушников AirPods. Об этом сообщил аналитик Джон Проссер в "Твиттере".

Он обнаружил гарнитуру с кодовым именем B515. По его мнению, это будут наушники-вкладыши, они будут называться AirPods Studio, цена их составит $349.