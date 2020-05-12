Наконец с нормальным звуком? Apple может выпустить профессиональные AirPods в этом году

Apple, возможно, работает над созданием студийных наушников AirPods. Об этом сообщил аналитик Джон Проссер в "Твиттере".
Он обнаружил гарнитуру с кодовым именем B515. По его мнению, это будут наушники-вкладыши, они будут называться AirPods Studio, цена их составит $349.
Дата выхода наушников не известна. Ранее сообщалось, что выход AirPods третьего поколения и AirPods второго перенесены с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса. Однако Apple всё же собирается выпустить пару наушников. Возможно, это те самые AirPods Studio.