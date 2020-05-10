Вы ошибаетесь, считая Huawei и Samsung лучшими. У них есть два минуса, а у OPPO Reno3 Pro нет

Этот смартфон может составить конкуренцию Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei P40 Pro, а стоит он на 50 тыс. руб. дешевле первого и на 20 тыс. руб. дешевле второго. Рассказываем о плюсах и минусах второго флагмана OPPO на российском рынке в этом году.

Вы не переплатите за пиксели

В 2020 году на российском рынке OPPO выпустила два флагмана и один смартфон среднего класса: Find X2, Reno3 Pro и Reno3.

Последний особенно выделяется. Это смартфон с максимальной функциональностью и самыми высокими характеристиками. Так, он обошёл Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei P40 Pro по возможностям экрана — он единственный, где можно выставить одновременно разрешение 2К+ и частоту обновления 120 Гц.

Reno3 Pro — не заявка на звание лучшего экрана, камеры или процессора в мире. Это сбалансированный смартфон, который просто устроит вас набором параметров и возможностей. Камера, процессор, экран, звук, дизайн — по всем моментам он просто добротный. Поэтому вам не нужно переплачивать за лишние точки на экране или мегапиксели в камере.

Стоит аппарат на 20 тыс. руб. дешевле (50 тыс. руб. против 73 тыс. руб. за Find X2). Поэтому, если вы не хотите смартфон-рекордсмен, а просто ищете надёжный флагман, есть смысл взять не самую технологичную модель, а попроще.

Дизайн: минималистично, удобно и дорого

Фото © LIFE / Денис Марков

В 2020 году OPPO переосмыслила дизайн смартфонов. В 2019-м её устройства шли против трендов, а теперь они им следуют.

Основные черты Reno3 Pro: экран со скруглёнными краями, вырез "точка" под селфи-камеру и тыльная камера на выпирающей прямоугольной платформе. Всё то же самое есть у Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei P40 Pro. Камера выпирает несильно. У S20 Ultra же это проблема — платформа слишком громоздкая.

Впрочем, Reno3 Pro выделяется даже без ярко выраженных отличительных черт. Среди трёх флагманов внешне он самый аккуратный. Камера выпирает несильно, корпус лёгкий (171 г, а устройства с экраном 6,5 дюйма весят, как правило, от 190 г). Экран скруглён по краям, но очень слабо. Поэтому у вас и появится ощущение, что контент ближе к вам, и не будет много рандомных нажатий. В общем, смартфон очень удобный.

. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 3

Оформлен корпус минималистично: на передней панели — только тонкая рамка и фронталка, на задней — тыльная камера в левом верхнем углу и логотип бренда в правом нижнем. Цвет один — глянцевый чёрный. Смотрится смартфон дорого.

Интересно выполнены торцы корпуса. Боковые скруглены спереди и сзади для эффекта большей тонкости, а верхний и нижний сделаны острыми. Поставьте смартфон нижним торцом на стол, и он будет стоять. Кнопка питания расположена на правом торце, кнопки регулировки громкости (их две, не качелька) — на левом, слот под СИМ-карту на нижнем справа от разъёма для зарядки USB-C. В общем, корпус выполнен добротно, придраться не к чему.

Экран: одной ногой за трендами

Фото © LIFE / Денис Марков

Дисплей — один из моментов, на котором сэкономили, чтобы удешевить смартфон. У Find X2 — разрешение Quad HD+, а частота обновления — 120 Гц. Здесь Full HD+ и 90 Гц.

Нехватку пикселей вы не почувствуете. Видео мы смотрим преимущественно в Full HD+. А вот между 90 Гц и 120 Гц есть разница. Впрочем, скорее всего, вы перейдёте на Reno3 Pro со смартфона с 60 Гц, в этом случае это всё равно будет шаг за трендами, хоть и одной ногой.

Максимальная яркость экрана — 800 нит. Это более чем достаточно для пользования ясным днём (в нашей ситуации с пандемией — на балконе в полдень). Картинка будет чёткой и сочной даже под лучами солнца.

Цветопередача регулируется. В настройках можно установить оптимальное значение насыщенности (насыщенные или тусклые естественные цвета) и температуру (регулируется на шкале). Добавлены два режима для защиты зрения: тёмная тема (интерфейс фирменных приложений окрашивается из белого цвета в чёрный) и "забота о зрении" (снижается вредное для глаз ультрафиолетовое излучение).

В левом верхнем углу размещена "точка" под фронтальную камеру. Она миниатюрная — чуть больше иконок уведомлений и индикатора заряда аккумулятора. Вырез совсем не мешает. Скрыть его чёрной полосой нельзя.

Под экраном расположен сканер отпечатка пальца. Это оптический датчик. Скорость и точность распознавания — на уровне конкурентов. Пока и то и другое — минусы сканеров, исключение — ультразвуковые датчики, стоящие во флагманах Samsung Galaxy S и Note.

Железо: не топовое, но работает быстро и без ограничений

Фото © LIFE / Денис Марков

Чип — Snapdragon 765G. Это предфлагманский процессор. Он слабее Snapdragon 865, но его мощности должно хватить для работы без ограничений.

На практике так и получилось. Мы опробовали его в четырёх самых требовательных играх из Google Play: PUBG Mobile, Asphalt 9, Call of Duty Mobile и Fortnite — проблем не возникло ни в одной.

Все четыре автоматически запустились на максимальных настройках графики. Особенно примечателен запуск Fortnite — одной из самых требовательных игр. По умолчанию параметр графики "эпическая" (самый высокий из четырёх), а частота кадров в секунду — 30fps.

Троттлинга и перегрева в процессе не наблюдалось. Единственное — чувствовалось, как температура корпуса повышалась в Fortnite (но в пределах приемлемого). Это пример того, что оптимизация важнее железа. Например, в Realme X2 Pro стоит более мощный процессор Snapdragon 855, но в играх стабильно появляются перегрев и троттлинг. В общем, мощности Snapdragon 765G с запасом хватит на ближайшие три года.

Автономность не относится ни к минусам, ни к плюсам смартфона. Ёмкость аккумулятора — 4025 мАч. OPPO заявляет 31 ч. непрерывного разговора по сотовой связи и 360 ч. — в режиме ожидания.

На практике смартфон работает полтора дня при умеренной нагрузке. Если его снять с зарядки в девять утра, в течение дня сидеть в соцсетях, мессенджерах и на сайтах, а параллельно слушать музыку, к десяти вечера останется около 40% заряда, а на следующий день будет около 30%. Типичные показатели для смартфона 2020 года.

Звук — плюс смартфона, но с оговоркой. Динамика для музыки и видео — два — на нижнем торце и на передней панели над экраном. У Huawei P40 Pro, например, один динамик для музыки и видео. Только программно звук не улучшается — технология Dolby Atmos добавлена, но поддерживается она лишь в наушниках. Разъёма 3,5 мм нет.

Камера: неплохая, но и не Huawei

Фото © LIFE / Денис Марков

Основных камер — четыре. Разрешение — 48+13+8+2 Мпикс. Это основной модуль, ультраширокоугольный, теле-, фото- и датчик глубины резкости соответственно.

Давайте начнём с плюсов. Все четыре модуля добавлены по делу — не ради количества и соответствия трендам. Особенно выделяется ультраширокоугольный. Он качественно снимает даже в ночном режиме при недостаточной освещённости. Кроме того, его можно использовать для макросъёмки. При хорошей освещённости получаются качественные фотографии с высокой детализацией. В случае с корзиной хорошо переданы даже её текстуры.

Ночной режим x0.5. Фото © LIFE /Денис Марков 1 / 2

HDR работает качественно. Даже при съёмке против света получаются фотографии с широким динамическим диапазоном. HDR можно включить или выключить, а можно поставить автоматическую активацию в зависимости от сценария съёмки.

Зум 2-кратный оптический, 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой. В первом случае камера снимает без потери качества, во втором — снижается резкость и появляются шумы, что, впрочем, закономерно.

Добавлена оптическая стабилизация. Поддерживает её только один модуль из четырёх — основной. С ней кадр не трясётся, можно снимать видео на ходу. Максимальные параметры съёмки со стабилизацией — 1080p, без неё — 4K60 fps.

Автоматический режим x0.5. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 10

Теперь — о минусах. Ночная съёмка бывает и лучше. Первое, что бросается в глаза, — это большое количество шумов в небе. Ультраширокоугольный сенсор относительно конкурентов снимает качественно, остальные уступают Huawei и последним iPhone. Странно. В Reno2 ночная съёмка была одним из главных плюсов.

Добавлен режим Pro, в котором вы сами выставляете параметры съёмки. И здесь нет формата RAW, в котором камера собирает больше данных, чем в jpeg, и при обработке снимка потеря элементов менее критична.

Приложение камеры удобное, только OPPO не добавила главную фишку от других моделей. В Find X2 и Reno3 при увеличении кадра появляется анимация "барабана", здесь же она стандартная — это просто горизонтальная шкала. Так, при съёмке одной рукой трудно настраивать зум.

Итог

Фото © LIFE / Денис Марков

OPPO Reno3 Pro — неплохой выбор в 2020 году. Он соответствует всем требованиям к флагману и продаётся за приемлемые деньги (50 тыс. руб.).

Единственное — он ничем не выделяется. Весь обзор мы называли это плюсом устройства, но есть и обратная сторона: тренды быстро меняются и этот смартфон может скоро выпасть из колеи.

Если проводить аналогию, это такой Galaxy S10. На старте продаж флагман был отличным, но в течение полугода после релиза вышли Xiaomi Mi Note 10, Huawei P30 Pro, OnePlus 7 Pro и OPPO Reno 10X Zoom. Так, смартфон быстро перестал быть актуальным — у конкурентов были лучше камеры, процессоры и экраны. Камера на 12 Мп оказалась неактуальной — перечисленные конкуренты предложили 108, 40,48 и 48 Мп соответственно, а с ними на фотографиях отображается больше деталей. И это лишь один из примеров.