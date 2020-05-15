Скворцова назвала длительность инкубационного периода CoViD-19

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет около пяти дней, однако может достигать 14 и более суток, заявила на пресс-конференции по борьбе с CoViD-19 глава ФМБА Вероника Скворцова.

— В среднем это около пяти дней, пять — пять с половиной дней — средний инкубационный период. Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, тем не менее обычно это до недели. Действительно, достаточно у большого количества инфицированных инкубационный период длится до 14 и даже до 20 дней, — сказала она.