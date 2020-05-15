Боню выгнали из ТЦ в Монако, потому что она была без маски

Видео © Instagram / victoriabonya

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня пожаловалась подписчикам в социальной сети "Инстаграм", что её выгнали из бутика в Монако за отсутствие медицинской маски.

— Я пришла покупать косметику. Меня выпульнули из магазина. Я там собирала-собирала, столько всего набрала. Ко мне подходят: "Где ваша маска?" Я говорю, что у меня нет маски. Они: "Тогда вы должны покинуть наш магазин", — рассказала она.

Ведущая отметила, что теперь вынуждена идти покупать "дебильную" маску. Вдовесок Боня резко высказалась о ношении средств индивидуальной защиты. По её словам, они "делают только хуже".

— Я считаю, [маски] больше вреда наносят, чем пользы. Вообще, дышать углекислым газом вреднее. Если честно, я против масок. Конечно, в густонаселённом месте — может быть [их ношение имеет место быть], — подчеркнула она.