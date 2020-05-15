Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

— Стороны позитивно оценили взаимные меры, которые направлены на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в странах во время двусторонних перевозок. Также была достигнута договорённость о взаимном снятии ограничений на время, отводимое автоперевозчикам обеих стран на транзит, — поясняется в сообщении министерства, которое приводит ТАСС.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков ранее заявили, что турецкие власти ввели ограничения на въезд иностранных грузоперевозчиков. В частности, речь шла о том, что после 27 апреля водителям позволили въезд только после подписания обязательства покинуть территорию страны в течение 72 часов. В ассоциации объяснили, что этот срок слишком мал для разгрузки, погрузки и оформления. Минтранс России в свою очередь заявил о готовности ввести те же ограничения для турецких автоперевозчиков, если Анкара не изменит своего решения.