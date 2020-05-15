Хоккеист Телегин подписал контракт с ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин продлил сотрудничество с армейским клубом. Ближайшие два года форвард проведёт в составе действующего обладателя Кубка Гагарина. Новый контракт рассчитан до конца сезона 2021/2022.
Иван Телегин продолжит выступать за ЦСКА— ХК ЦСКА Москва (@hccska) May 15, 2020
Хоккейный клуб ЦСКА заключил соглашение с нападающим Иваном Телегиным, сроком на два года (до конца сезона 2021/2022).https://t.co/ByY2EXpLHt pic.twitter.com/2RI6J1lbCe
За ЦСКА 28-летний Телегин играет на протяжении шести сезонов кряду. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Иван принял участие в 32 матчах, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.