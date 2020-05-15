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Хоккеист Телегин подписал контракт с ЦСКА

Руководству армейцев удалось договориться с форвардом о новом соглашении.

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Фото © ТАСС / Елена Руско

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин продлил сотрудничество с армейским клубом. Ближайшие два года форвард проведёт в составе действующего обладателя Кубка Гагарина. Новый контракт рассчитан до конца сезона 2021/2022.

За ЦСКА 28-летний Телегин играет на протяжении шести сезонов кряду. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Иван принял участие в 32 матчах, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

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