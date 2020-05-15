Воробьёв рассказал о "высоких показателях" госпитализаций с коронавирусом в Подмосковье

Ежедневно в Московской области госпитализируют от 600 до 750 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

— Сложность заключается в том, что у нас по-прежнему высокие [показатели] госпитализации. В день мы госпитализируем 600–700–750 пациентов, — отметил Воробьёв.

В то же время Воробьёв отметил растущее число выписок и отсутствие в этом случае отрицательной динамики. Главной проблемой, по словам губернатора, является кадровый вопрос.

— У нас ещё есть региональная доплата, поэтому врач в стационаре у нас получает где-то в районе 250 тыс. рублей, в поликлинике врач получает плюс-минус 150 тыс. рублей. Хорошая зарплата, но и риск, конечно, серьёзный, — пояснил глава региона.