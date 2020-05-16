СМИ: В Москве умер трёхлетний малыш, у которого подтвердился коронавирус

В Москве в ночь на субботу скончался трёхлетний мальчик, у которого тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По информации издания, ребёнка в сопровождении бабушки госпитализировали 12 мая с зубной болью. Врачи диагностировали у него воспаление челюсти. Малыша доставили в Морозовскую больницу.
Состояние маленького пациента резко ухудшилось, его не удалось спасти. Проба на коронавирус дала положительный результат.
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