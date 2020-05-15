В США более чем у 200 детей выявили загадочный синдром, связанный с CoViD-19

У более чем 200 детей из 20 штатов США обнаружили синдром системного воспалительного ответа, который может быть связан с CoViD-19. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Подсчёты канал вёл при помощи запросов медикам и чиновникам из всех штатов страны, так как единой официальной статистики по данному заболеванию нет.

Сообщается, что синдром может быть выявлен у 220 детей. При этом наибольшее число случаев, как и в ситуации с коронавирусом, обнаружено в штате Нью-Йорк.