Ведущая "Орла и решки" сообщила, что переболела коронавирусом

Ведущая известной телепередачи про путешествия "Орёл и решка. Шопинг" Мария Ивакова сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

По словам телеведущей, симптомы болезни продлились у неё около девяти дней. Она уже получила отрицательный тест на CoViD-19. Чтобы считаться полностью выздоровевшей, ей необходимо получить ещё один отрицательный результат исследования.

— Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон). КТ лёгких чистое. Также я сдала тест на антитела, жду результатов, — рассказала Ивакова.