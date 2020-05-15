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За сутки от коронавируса в Москве скончалось 74 человека

Общее число жертв CoViD-19 в столице достигло 1432 человек.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

За минувшие сутки в Москве от коронавируса скончалось 74 человека. Такие данные приводит столичный оперативный штаб.

В Москве скончалось 74 пациента, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Данный показатель стал самым большим с момента начала инфекции. При этом общее число жертв CoViD-19 в столице составило 1432 человека.

В оперативном штабе также напомнили о необходимости соблюдения мер самоизоляции до 31 мая.

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