За сутки от коронавируса в Москве скончалось 74 человека

За минувшие сутки в Москве от коронавируса скончалось 74 человека. Такие данные приводит столичный оперативный штаб.

— В Москве скончалось 74 пациента, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Данный показатель стал самым большим с момента начала инфекции. При этом общее число жертв CoViD-19 в столице составило 1432 человека.