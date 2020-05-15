Более 400 человек закрыли на карантин в вологодской больнице

В вологодской городской больнице № 1 закрыли корпус на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, которая зарегистрирована уже у 26 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением CoViD-19.

— В городской больнице № 1 в корпусе на Советском проспекте, 98 выявлена вспышка заболеваний коронавирусной инфекцией. Заразилось 26 человек — это медработники и пациенты. Областное управление Роспотребнадзора выдало главврачу медучреждения предписание о закрытии всего корпуса на карантин для недопущения распространения инфекции, — уточняется в сообщении.

Сообщается, что в медучреждении сейчас находится более 400 человек. Все они, включая и пациентов, и медперсонал, обязаны находиться на обсервации в соответствии с нормативно-правовыми актами Роспотребнадзора.