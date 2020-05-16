В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

В Санкт-Петербурге умер заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической больницы № 31 Виктор Парафило, заразившийся коронавирусом. Ему был 71 год. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

— Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам, готовым прийти на помощь коллегам, он, без сомнений, взял на себя весь объём диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на коронавирус и до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, — говорится в сообщении.