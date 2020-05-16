"Я дважды заново училась ходить". Шрам на бедре этой модели расскажет о ней больше, чем все глянцевые фото

Курс химиотерапии, удаление опухоли, протезирование и длительная реабилитация: на месте Наталии Харрис многие опустили бы руки, но эта страшная сказка со счастливым концом. Историю модели, преодолевшей смертельную болезнь и саму себя, рассказывает StoryTrender.

Знакомьтесь: Наталия Харрис, 21 год, США. Если вы думаете, что это всего лишь очередная смазливая фотомодель, то вы заблуждаетесь

Фото © Natalia Harris / Caters News

В 12-летнем возрасте Наталия начала чувствовать нестерпимую боль в области бедра. Врачи вынесли вердикт, который прозвучал как приговор: рак костей

Фото © Instagram / iamnataliaharris

Злокачественная опухоль размером с лимон разрушала бедро и могла стать причиной метастазов во всём теле

Фото © Instagram / iamnataliaharris

Курс агрессивной химиотерапии помог уменьшить новообразование, и хирурги удалили поражённую кость, заменив её титановым протезом. Наталии пришлось заново учиться ходить

Фото © Natalia Harris / Caters News

В 2016 году протез был доработан — уроки ходьбы возобновились

Фото © Instagram / iamnataliaharris

После курса физиотерапии Наталия в прямом смысле пошла дальше: она решила осуществить свою детскую мечту, став моделью. И в прошлом году она впервые дефилировала по подиуму

Фото © Instagram / iamnataliaharris

С двухлетнего возраста я надевала мамины туфли и ходила по дому, представляя, что я звезда Наталия Харрис

Фото © Instagram / iamnataliaharris

Теперь она с гордостью демонстрирует 40-сантиметровый шрам на бедре в надежде, что это вдохновит других

Фото © Natalia Harris / Caters News

Я не могла позволить раку разрушить мою мечту Наталия Харрис

Фото © Instagram / iamnataliaharris

Первое, о чём спросила Наталия после операции, — сможет ли она выйти на подиум

Фото © Instagram / iamnataliaharris

Я даже приносила на занятия по физиотерапии красные туфли на шпильках, чтобы мотивировать себя Наталия Харрис

Фото © Instagram / iamnataliaharris

Индустрия моды не терпит слабых, поэтому Наталии пришлось усердно тренироваться, чтобы научиться правильно ходить с протезом в ноге

Фото © Natalia Harris / Caters News

А потом я удивила даже сама себя, выйдя на подиум после второй операции, хотя на следующее утро мне нужно было в больницу на очередной сеанс реабилитации Наталия Харрис

Фото © Natalia Harris / Caters News

Вторая операция понадобилась, чтобы исправить проблему с протезом: в какой-то момент он начал тереться о коленную чашечку и причинять Наталии боль. Врачи вскрыли надрез и вставили между протезом и чашечкой пластиковый компонент. Теперь модель снова в строю

Фото © Instagram / iamnataliaharris

Когда я дефилирую, хочу, чтобы люди видели мой шрам, который вселял бы в них надежду Наталия Харрис