"Я дважды заново училась ходить". Шрам на бедре этой модели расскажет о ней больше, чем все глянцевые фото

Курс химиотерапии, удаление опухоли, протезирование и длительная реабилитация: на месте Наталии Харрис многие опустили бы руки, но эта страшная сказка со счастливым концом. Историю модели, преодолевшей смертельную болезнь и саму себя, рассказывает StoryTrender.
Знакомьтесь: Наталия Харрис, 21 год, США. Если вы думаете, что это всего лишь очередная смазливая фотомодель, то вы заблуждаетесь
Фото © Natalia Harris / Caters News
В 12-летнем возрасте Наталия начала чувствовать нестерпимую боль в области бедра. Врачи вынесли вердикт, который прозвучал как приговор: рак костей
Злокачественная опухоль размером с лимон разрушала бедро и могла стать причиной метастазов во всём теле
Курс агрессивной химиотерапии помог уменьшить новообразование, и хирурги удалили поражённую кость, заменив её титановым протезом. Наталии пришлось заново учиться ходить
Фото © Natalia Harris / Caters News
В 2016 году протез был доработан — уроки ходьбы возобновились
После курса физиотерапии Наталия в прямом смысле пошла дальше: она решила осуществить свою детскую мечту, став моделью. И в прошлом году она впервые дефилировала по подиуму
С двухлетнего возраста я надевала мамины туфли и ходила по дому, представляя, что я звезда
Наталия Харрис
Теперь она с гордостью демонстрирует 40-сантиметровый шрам на бедре в надежде, что это вдохновит других
Фото © Natalia Harris / Caters News
Я не могла позволить раку разрушить мою мечту
Наталия Харрис
Первое, о чём спросила Наталия после операции, — сможет ли она выйти на подиум
Я даже приносила на занятия по физиотерапии красные туфли на шпильках, чтобы мотивировать себя
Наталия Харрис
Индустрия моды не терпит слабых, поэтому Наталии пришлось усердно тренироваться, чтобы научиться правильно ходить с протезом в ноге
Фото © Natalia Harris / Caters News
А потом я удивила даже сама себя, выйдя на подиум после второй операции, хотя на следующее утро мне нужно было в больницу на очередной сеанс реабилитации
Наталия Харрис
Фото © Natalia Harris / Caters News
Вторая операция понадобилась, чтобы исправить проблему с протезом: в какой-то момент он начал тереться о коленную чашечку и причинять Наталии боль. Врачи вскрыли надрез и вставили между протезом и чашечкой пластиковый компонент. Теперь модель снова в строю
Когда я дефилирую, хочу, чтобы люди видели мой шрам, который вселял бы в них надежду
Наталия Харрис
Фото © Natalia Harris / Caters News
WOW-news
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