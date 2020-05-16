Грета Тунберг снялась в клипе в образе гадалки, предсказывающей будущее

В клипе, который был снят австралийским режиссёром Джошем Уэйкли, главный герой идёт к гадалке. Ею и оказывается известная активистка. Она показывает, какие последствия могут ждать нашу планету в будущем, если не будут приняты меры в связи с изменением климата. Затем кадр меняется, и вот уже участники Pearl Jam появляются на картах Таро.

В видеоклипе, который уже посмотрело более 200 тысяч человек, используются элементы анимации, а также кадры из разных уголков земного шара, которые собирали удалённо. По словам режиссёра, Грета Тунберг была единственным кандидатом, которого он видел в роли гадалки. С её разрешения Уэйкли использовал множество видеороликов с ней. Однако на видео двигается не сама Тунберг, а приглашённая актриса. Режиссёр отметил, что экоактивистка сообщила после выхода клипа, что он ей понравился.