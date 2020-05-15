В России до августа может закрыться миллион малых и средних предприятий

За год, считая с прошлого августа, в России может закрыться около миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Такое мнение в беседе с "Известиями" выразил глава "Опоры России" Александр Калинин.

Вызвано это может быть мировым кризисом, который спровоцировала ситуация с распространением коронавируса. При этом статистика по числу субъектов МСП появится как раз в августе. Для сравнения: в прошлом году насчитывалось 700 тысяч закрывшихся компаний.

С мнением и оценками главы "Опоры России" согласился и глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. В свою очередь он выразил мнение, что на этом фоне вырастет число самозанятых.