В Троице-Сергиевой лавре сообщили о смерти шестого насельника от коронавируса

В Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде сообщили о смерти игумена Ферапонта, которая наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте монастыря.

— Преставился ко Господу игумен Ферапонт (Апполонов). Батюшка скончался на больничной койке в реанимации Центральной районной больницы Сергиева Посада, — говорится в сообщении.

По данным монастыря, игумен Ферапонт (в миру Игорь Юрьевич Апполонов) родился в подмосковном городе Королёве в 1959 году. Окончил Московский лесотехнический институт, в 1996 году вступил в братию Троице-Сергиевой лавры и принял монашество, в 2010 году был возведён в сан игумена.

По данным пресс-службы, священнослужитель стал шестой жертвой коронавируса среди насельников данного монастыря. Ранее от осложнений, вызванных заболеванием, скончались главный врач Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон, архимандриты Илиан и Лаврентий, а также иеродиакон Каллист и иеромонах Модест.