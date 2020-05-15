В Москве может появиться "футуристический" православный храм. Правда, РПЦ его пока не одобряла

Возведение храма Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве, который уже назвали футуристическим, было одобрено всеми заинтересованными сторонами и, предположительно, начнётся осенью текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из авторов проекта, Валерия Лизунова.

— Начало строительства, наверное, осенью, если всё у нас нормализуется с эпидемиологической обстановкой, — приводит агентство его слова.

При этом Лизунов отмечает, что новый храм не похож на прошлые, выполненные в более консервативном стиле, и является первым в своём роде. Его главной особенностью являются минимальное количество декора и упор на простоту форм и "минимализм" в целом. По его словам, данный проект был утверждён и мэрией Москвы, и Москомархитектурой, и патриархией.

В свою очередь в последней заявили, что строительство если и было одобрено, то "в обход комиссии" и известие о том, что проект будет возводиться, вызвало "большое недоумение" даже у патриарха, который точно не утверждал подобного. Как рассказал журналистам глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, данное решение следует пересмотреть заново.

— По своей архитектуре это, может быть, и необычный храм, но мне кажется, что он должен был бы пройти ещё раз коллегиальное обсуждение, чтобы уже окончательно определиться, насколько в Москве был бы полезен, интересен и нужен такой храм, — сказал Калинин.