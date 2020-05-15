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В Москве может появиться "футуристический" православный храм. Правда, РПЦ его пока не одобряла

При этом, как заявил журналистам представитель РПЦ, проект получил одобрение "в обход" патриархии.

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Возведение храма Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве, который уже назвали футуристическим, было одобрено всеми заинтересованными сторонами и, предположительно, начнётся осенью текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из авторов проекта, Валерия Лизунова.

Начало строительства, наверное, осенью, если всё у нас нормализуется с эпидемиологической обстановкой, — приводит агентство его слова.

При этом Лизунов отмечает, что новый храм не похож на прошлые, выполненные в более консервативном стиле, и является первым в своём роде. Его главной особенностью являются минимальное количество декора и упор на простоту форм и "минимализм" в целом. По его словам, данный проект был утверждён и мэрией Москвы, и Москомархитектурой, и патриархией.

В свою очередь в последней заявили, что строительство если и было одобрено, то "в обход комиссии" и известие о том, что проект будет возводиться, вызвало "большое недоумение" даже у патриарха, который точно не утверждал подобного. Как рассказал журналистам глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, данное решение следует пересмотреть заново.

По своей архитектуре это, может быть, и необычный храм, но мне кажется, что он должен был бы пройти ещё раз коллегиальное обсуждение, чтобы уже окончательно определиться, насколько в Москве был бы полезен, интересен и нужен такой храм, — сказал Калинин.

При этом он подчеркнул, что РПЦ не против поиска "новых форм", однако перед реализацией творческих замыслов в храмовом зодчестве необходимо взвешивать "новаторство, с одной стороны, а с другой — привлекательность для верующих". Говоря об этом, он привёл в пример строительство главного храма Вооружённых сил России, в проекте которого были реализованы "определённые новаторские решения".

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