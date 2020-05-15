Зеленский подписал указ о введении санкций против МГУ и Эрмитажа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против широкого круга культурных, образовательных и общественных организаций из России, среди которых также есть университеты и музеи, сроком на три года. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

В общей сложности список включает в себя 235 учреждений, среди которых есть МГУ, Эрмитаж, а также Пушкинский музей, Академия наук Республики Татарстан, Институт археологии РАН, Институт истории материальной культуры РАН, а также Институт востоковедения РАН, Институт археологии Крыма РАН и многие другие.

В отношении всех перечисленных в документе организаций вводится трёхлетняя блокировка активов, а также запрет на вывод капитала за пределы Украины, ограничение культурного обмена и научного сотрудничества, выполнение экономических обязательств, аннулирование всех лицензий или иных разрешений, позволяющих вести деятельность на территории страны, а также аннулирование официальных визитов и договорённостей.