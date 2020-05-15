Одноклассники не в контакте. Почему Украина запрещает российские социальные сети

Верховная рада Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить санкции против российских сайтов, действующие с 2017 года. Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, ограничения вводятся в действие указом президента на основании решения СНБО. Рада может только рекомендовать вводить их, продлевать или отменять. Впрочем, можно не сомневаться в том, каким будет решение президента и СНБО. Это не тот случай, когда рекомендации депутатов будут проигнорированы.

Напротив, это как раз тот случай, когда можно продемонстрировать единство всенародно избранных парламента и президента. Спорить они могут по вопросам внутренней повестки. В отношении России и всего, что с ней связано, у правящих кругов Украины после 2014 года разногласий нет. Так было при Порошенко, так остаётся и при Зеленском.

К слову, Порошенко испугался, что введённый при нём запрет могут снять. Или сделал вид, что испугался. На днях он выступил с заявлением под названием "Российские соцсети убивают", в котором потребовал от действующего президента срочно созвать заседание СНБО по поводу российских сайтов, поскольку истёк срок санкций. Порошенко снова повторил мантру об опасении по поводу утечки данных.

Хотя едва ли в Киеве всерьёз опасаются утечки данных в Россию. Авторы инициативы, наверное, не дураки и прекрасно понимали с самого начала, что работать их запрет будет разве что для них самих, то есть им придётся сменить привычную российскую площадку для вещания на западную. Только это тоже глупый ход, так как в реальности просто уменьшит их аудиторию, простые украинцы всё равно останутся пользователями российских сервисов. А способы обхода подобных блокировок существовали задолго до того, как их начали вводить.

Сам бывший президент свой же запрет честно блюдёт — ничего не пишет с мая 2017 года. Со всеми своими знакомыми в разных частях Украины я как общался в соцсети "ВКонтакте", так и общаюсь. Надо сказать, что за прошедшие три года мастерски освоили VPN-анонимайзеры даже те, кто ранее о них не слышал.

Действительно, сразу после введения запретов охваты соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также площадок Mail.ru и Yandex уменьшились, Facebook, YouTube и Instagram потеснили российских конкурентов, но эти данные не учитывали анонимайзеров. И это падение посещаемости было недолгим.

По данным исследования компании Factum Group Ukraine, проведённого в январе этого года, "Одноклассники" заняли пятое место в рейтинге самых популярных сайтов Украины, Yandex — шестое, а соцсеть "ВКонтакте" — девятое. При этом "Одноклассники" показали стабильный рост аудитории три месяца подряд.

В конце прошлого года в Киеве был представлен доклад одной из крупнейших в мире неправительственных организаций, Freedom House, посвящённый итогам действия санкций. Авторы пришли к выводу, что запрет оказался бессмысленным и нанёс больше ущерба простым украинцам, чем российским владельцам сайтов. По их мнению, главные аргументы власти по поводу блокировки российских платформ оказались несостоятельными. Их даже никто не потрудился объяснить, просто запретили и всё.

Не надо быть специалистом в IT-сфере, чтобы понимать, что единственная цель запрета — оборвать по возможности все связи Украины с Россией, включая виртуальные.

Показательна и реакция пользователей: на сайте президента Украины зарегистрирована петиция, призывающая продлить запрет, и она не набрала и сотой части необходимых голосов. Петиция с призывом снять блокировку набрала в разы больше.

Но украинской власти это всё равно. Когда президентом стал Зеленский, появилась робкая надежда на то, что идиотский запрет будет снят. Осенью прошлого года появились даже сообщения, что ряд операторов вернули доступ к сервисам Yandex и российским социальным сетям. Но, очевидно, эти надежды оказались столь же пустыми, как надежды на мир в Донбассе. Новая украинская власть ничем не отличается от старой.

— В этом плане на уровне депутатов нашей фракции в комитете полный консенсус, так же как и у депутатов от "Европейской солидарности" (партия Порошенко. — Прим. ред.). Потому мы точно пойдём по процедуре — никакие российские соцсети мы возвращать не собираемся", — поделился представитель "Слуги народа" Никита Потураев.

Надо сказать, что солидарность бывшие противники проявляют не только в отношении России, но и в стремлении закрепить колониальный статус Украины по отношению к Западу. Судя по тому, как голосовали депутаты за закон по продаже земли, тут у них тоже полный консенсус.