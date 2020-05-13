Люди подождут. Почему жители Украины могут остаться без пенсий

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что украинская пенсионная система больше не позволяет осуществлять выплаты в полном объёме и нуждается в срочной реформе. Предполагается, что взамен существующей будет введена накопительная система пенсионного страхования. Причиной того, что действующая пенсионная система больше непригодна, министр назвала сокращение трудоспособного населения на Украине. Согласно официальной статистике, сегодня на Украине на одного работающего приходятся два пенсионера.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что ключевой проблемой является неспособность Украины перезапустить экономику, чтобы она смогла бы перейти от солидарной к накопительной системе.

— Главная беда Украины заключается в том, что огромное количество талантливых, трудоспособных людей зарабатывают за её пределами. Чтобы работала накопительная система, нужна экономика, нужны высокооплачиваемые работы, нужны налоги, тогда всё будет. Не сразу, должно будет пройти время. Всего этого на Украине нет. Республика сейчас является крупнейшим экспортёром труда, поэтому отойти от модели пенсионного обеспечения, когда государство собирает налоги с тех, кто работает, и помогает выживать тем, кто на пенсии, она не может, — рассказал Суздальцев.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что ситуация будет только усугубляться. В условиях глубокого экономического кризиса, вызванного в том числе и эпидемией коронавируса, вполне вероятно, что пенсионная система на Украине будет формальностью.

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— Диспропорцию между работниками и пенсионерами преодолеть в условиях нынешней экономической модели невозможно, она будет только расти. Примерно ⅓ работоспособного населения Украины планируют находиться на постоянных заработках за границей, и вряд ли они будут платить налоги в бюджет Украины. Поэтому, я думаю, пенсии будут постепенно сокращаться. Возможно, не напрямую, но через уровень инфляции, пока от них не останется и фигового листка. Если до 2014 года украинская экономическая система держалась за счёт кооперации с Россией, то теперь всё кончилось, экономические цепочки порваны, торговые пути не действуют, — отметил политолог.

Проблема в новой реформе заключается в том, что она начинается не с чистого листа, а принимать меры нужно уже сейчас, заметил экономист Александр Роджерс.

— Если бы на Украине не было пенсионеров, все были бы молодые и красивые, то реформа легла бы как нельзя лучше. Люди бы работали, постепенно состарились и получили бы свои накопления обратно. Но на Украине прямо сейчас около 12 миллионов пенсионеров, цифра постоянно увеличивается, а количество работающих людей падает. При этом им ещё и негде работать, так что как решать эту проблему, сказать сложно. По уму, срочно прекратить войну в Донбассе, помириться с Россией и всеми силами восстанавливать производство. Но будем реалистами: этого ожидать не приходится, — заявил экономист.

Роджерс напомнил, что проблема с пенсионным фондом возникла не сегодня и даже не после Майдана, а значительно раньше, отчего решать её ещё сложнее.

— На Украине стабильно дефицит пенсионного фонда равняется 150 млрд гривен, то есть около шести млрд долларов. Раньше эту разницу государство могло покрывать, теперь уже почти не получается. Государственный долг — величина конечная, вечно его пополнять не получится, а у теперешней Украины не получается даже обслуживать, — подчеркнул Александр Роджерс.