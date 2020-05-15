Чтобы посетителям не было скучно. В США часть мест в "мишленовском" ресторане займут манекены

Владелец американского ресторана Inn at Little Washington в штате Вирджиния нашёл решение проблемы социальной дистанции в своём заведении.

Ресторан с трёмя звёздами "Мишлен" должен открыться после снятия ограничительных мер 29 мая. Однако по требованию местных властей зал должен быть заполнен только наполовину. Владелец и шеф-повар заведения решили посадить за часть столиков манекены, чтобы посетителям не было скучно в полупустом помещении.

Mannequins dressed in fine 1940's-style attire were already theatrically staged Thursday at The Inn at Little Washington, tucked in the foothills of Virginia's Blue Ridge Mountains.https://t.co/hbnlzH7BxU — WWMT-TV (@wwmtnews) May 15, 2020

Фигуры были взяты в театре, их одели в стиле 40-х годов прошлого века. Официанты будут обслуживать манекены так же, как и всех остальных: подливать вино в бокалы и общаться с ними.