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Чтобы посетителям не было скучно. В США часть мест в "мишленовском" ресторане займут манекены

Хозяин заведения подчеркнул, что его новые гости хороши, потому что никогда не жалуются.

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Фото © Twitter / WWMT-TV

Владелец американского ресторана Inn at Little Washington в штате Вирджиния нашёл решение проблемы социальной дистанции в своём заведении.

Ресторан с трёмя звёздами "Мишлен" должен открыться после снятия ограничительных мер 29 мая. Однако по требованию местных властей зал должен быть заполнен только наполовину. Владелец и шеф-повар заведения решили посадить за часть столиков манекены, чтобы посетителям не было скучно в полупустом помещении.

Фигуры были взяты в театре, их одели в стиле 40-х годов прошлого века. Официанты будут обслуживать манекены так же, как и всех остальных: подливать вино в бокалы и общаться с ними.

Владелец данного заведения Патрик О’Коннелл отметил, что "манекены — хорошие клиенты, потому что никогда не жалуются".

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