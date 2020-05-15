Трамп рассказал о "супер-пупер-ракете", которую создадут в США

Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии представления нового флага Космических сил страны заявил, что Штаты разрабатывают новую "супер-пупер-ракету", которая будет в 17 раз быстрее всех нынешних аналогов.

По его словам, Вашингтон создаёт "невероятную" военную технику из-за своих "противников". В этой связи у США "нет выбора", заметил глава Белого дома.

— Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии, — подчеркнул Трамп.