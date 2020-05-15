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"Газпром" и Польша не будут продлевать заключённый в 1996 году контракт на транзит топлива

При этом газ продолжит проходить через территорию республики.

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Фото © Pixabay

"Газпром" и Польша не будут продлевать договор о транзите газа по трубопроводу "Ямал — Европа", который заканчивается 18 мая. Об этом агентству Reuters сообщил представитель российской компании Сергей Куприянов.

Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться, — подчеркнул Куприянов.

По договору, который был подписан в 1996 году, через территорию Польши ежегодно проходило более 30 миллиардов кубометров газа в Германию. Объёмом поставок топлива непосредственно в страну составлял около десяти миллиардов кубометров.

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