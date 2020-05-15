"Ловить нечего". Рогозин "сдался" перед "супер-пупер-ракетой" Трампа

Слова президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона произвести "супер-пупер-ракету", которая будет во много раз быстрее существующих на данный момент образцов, нашли ироничный отклик у главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Свои эмоции он выразил в " Твиттере ".

Ранее американский лидер в ходе презентации нового флага Космических сил страны заявил о разработке нового вида ракетных вооружений, или, как он сам его назвал, "супер-пупер-ракеты", которая будет в 17 раз быстрее ныне стоящих на вооружении образцов. По его словам, Россия в настоящее время обладает ракетами, которые быстрее аналогов в пять раз, Китай — в шесть-семь. При этом, о каком именно вооружении идёт речь, он не уточнил.