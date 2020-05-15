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Трамп сообщил о возможности сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Глава Белого дома также отметил, что США могут предоставлять препарат другим странам по приемлемым ценам.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность сделать бесплатной вакцину от коронавирусной инфекции, которую в данный момент разрабатывают учёные США.

На вопрос журналистов, рассматривается ли возможность бесплатной вакцинации, глава Белого дома ответил, что в данный момент идёт обсуждение такой инициативы.

Кроме того, Трамп также сообщил, что Соединённые Штаты могут предоставлять препарат другим государствам мира по приемлемым ценам.

Ранее президент США заявлял, что американские специалисты планируют создать вакцину против коронавируса до конца этого года, однако полной уверенности, что это получится, у Трампа нет.

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