Трамп сообщил о возможности сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность сделать бесплатной вакцину от коронавирусной инфекции, которую в данный момент разрабатывают учёные США.

На вопрос журналистов, рассматривается ли возможность бесплатной вакцинации, глава Белого дома ответил, что в данный момент идёт обсуждение такой инициативы.

Кроме того, Трамп также сообщил, что Соединённые Штаты могут предоставлять препарат другим государствам мира по приемлемым ценам.